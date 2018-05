Cancelamento de voo sem aviso rende indenização

A 6ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) condenou a Continental Airlines a indenizar uma cliente em R$ 5 mil (por danos morais)e mais R$ 210 (danos materiais). Ao chegar ao aeroporto de Guarulhos, seu voo de viagem de férias com destino ao Havaí foi cancelado. A viagem foi remarcada para o dia seguinte e, durante o trajeto ao Havaí, foi surpreendida com uma longa escala em Chicago, nos Estados Unidos. Por não ter se programado para tal parada, passou frio e por vários outros transtornos.