O Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) condenou a agência Casablanca Turismo e Lazer a pagar indenização no valor de R$ 27.987,30 a uma família. A indenização é pelos danos sofridos em decorrência do cancelamento de voo com destino à Europa, sem opção de remanejamento ou devolução dos valores pagos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.