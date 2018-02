Cancelamento de voo rende indenização

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DFT) condenou a TAM Linhas Aéreas a pagar indenização a título de danos morais no valor de R$ 7 mil a um passageiro que foi impedido de comparecer ao sepultamento da própria mãe. A decisão é da juíza da 6ª Vara Cível de Brasília e cabe recurso.

De acordo com a ação, o passageiro adquiriu uma passagem no início deste ano com destino ao Rio de Janeiro para acompanhar o velório e sepultamento de sua mãe, mas no aeroporto foi informado que o voo foi cancelado.