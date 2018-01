Caminho aberto às telefônicas na TV por assinatura

As operadoras de telefonia ganharam autorização para entrar no mercado de TV por assinatura, segundo projeto aprovado ontem na Câmara dos Deputados. O texto agora será apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ainda sem data para ir a votação naquela Casa. De acordo com o deputado Paulo Henrique Lustosa (PMDB-CE), relator do Projeto, a autorização irá permitir maior oferta do serviço e, consequentemente, diminuição do preço da assinatura.

