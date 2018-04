Caixa muda regras de financiamento

LUCIELE VELLUTO – JORNAL DA TARDE

A Caixa Econômica Federal anunciou ontem novas regras para o financiamento de material de construção com utilização de recursos do FGTS. A linha de crédito Construcard não precisará mais de fiador para a obtenção do empréstimo e o prazo de amortização passou de 96 para 120 meses.

Segundo o banco estatal, o objetivo é ampliar a atratividade da linha, que tem juros entre 5% a 7,16% ao ano. O valor financiado varia entre R$ 7 mil e R$ 25 mil, podendo incluir 15% do custo com mão de obra no valor total contratado.

Desde a sua criação em 1997, o Construcard já concedeu em financiamentos R$ 5,9 bilhões e beneficiou 1,07 milhão de famílias. Em 2009, a meta é financiar R$ 1 bilhão em material de construção com recursos do fundo. Só para São Paulo são R$ 179 milhões.

No dez primeiros dias úteis de março, a Caixa assinou 28.277 contratos, totalizando um valor de R$ 1,096 bilhão em financiamento imobiliário.

Nos três primeiros meses do ano foram realizados 122.273 financiamentos no País, o equivalente a R$ 5,3 bilhões em crédito.

O Estado de São Paulo foi responsável por 30% dos contratos, com 36.719 financiamentos e o valor R$ 1,5 bilhão para a casa própria. Do total paulista, 13.691 utilizaram recursos do FGTS.