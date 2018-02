Caixa eleva para R$ 1 mil limite de saque do FGTS

A Caixa Econômica Federal aumentou de R$ 600 pra R$ 1 mil o limite de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com o Cartão do Cidadão.

O saque é feito em toda a rede do banco: além de agências, a medida vale para cartão nas lotéricas, unidades Caixa Aqui, nos correspondentes e terminais de autoatendimento da Caixa.

O Cartão do Cidadão pode ser solicitado por quem tem o direito ao FGTS nas agência do banco gratuitamente. O horário do saque obedece ao horário de atendimento dos pontos.