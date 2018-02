Caixa eleva juro de cheque especial em maio, diz Procon

FRANCISCO CARLOS DE ASSIS – AGÊNCIA ESTADO

A Caixa Econômica Federal, que desde a crise internacional iniciada em 2008, ao lado do Banco do Brasil, encabeçou a política do governo federal de redução de juros sobre o crédito como forma de incentivar a retomada da economia, foi a única instituição financeira que aumentou, em maio, a taxa de juros incidente sobre as operações de crédito pessoal e cheque especial.

É o que mostra uma pesquisa realizada nos dias 3 e 4 de maio pelo Procon-SP. A taxa de juros sobre esta modalidade creditícia subiu de 4,39% para 4,78% ao mês, uma elevação de 0,39 ponto porcentual. Com isso, a taxa média de juros sobre o empréstimo pessoal neste mês saltou para 5,21%, superando em 0,04 ponto porcentual a taxa de 5,17% apurada em abril.