Cai o número de ações locatícias em janeiro

A Justiça de São Paulo recebeu apenas 1.231 ações relativas a contratos de locação em janeiro – o menor volume para o mês desde 1994. A maior parte das ações movidas em janeiro (84,7%) se refere à falta de pagamento do aluguel. “Como a economia está em um bom momento, e a renda do trabalhador vem crescendo, a inadimplência está caindo, daí o número menor de ações”, explica José Roberto Graiche, do conselho da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios (AABIC).

