A 3ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS) condenou a Stylicatto Estética e Cabeleireiros por má aplicação de mega hair. A empresa ré deverá restituir à consumidora uma parcela no valor de R$ 480,00 e ainda pagar indenização por danos morais fixada em R$ 1 mil.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.