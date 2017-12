Busque informações sobre a garantia

Texto de Eleni Trindade

Como em toda aquisição, a compra de produtos importados requer alguns cuidados do consumidor. O principal deles é buscar informações sobre a empresa e a garantia do produto. “É importante avaliar o custo benefício de adquirir esse tipo de produto, pois o consumidor corre o risco de ter dificuldades para conseguir trocar ou consertá-lo no caso de defeito se não houver alternativa de fazer a troca pelo correio ou ter uma assistência técnica no Brasil”, destaca Sílvia Zeigler, advogada especialista em Direito do Consumidor do escritório Albino Advogados Associados.