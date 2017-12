Coluna de Josué Rios, de 4/4/2006

Apresento hoje balanço das decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgadas no mês de março, referentes à proteção do consumidor – os julgados ilustram, enquanto os políticos, em seu carreirismo, caçam votos para se manterem nos cargos eletivos, ou subirem de postos, crianças e humildes cidadãos recorrendo ao Judiciário para obter creche e medicamento.