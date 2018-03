Bomba de posto lidera queixas no Ipem

SAULO LUZ – JORA TARDE

As irregularidades nas bombas de combustível dos postos foram o maior alvo de queixas dos consumidores ao Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-SP) no ano de 2008. No total, foram 400 denúncias de adulteração ou problemas nas bombas, o que correspondeu a 26,2% do total de reclamações recebidas pelo órgão.

“Apesar de não ter um índice grande de produtos autuados (que realmente estavam com problemas e foram notificados) em comparação com outros produtos, as autuações tiveram um crescimento de 62% em relação ao ano de 2007”, diz Albano Mendes, supervisor da ouvidoria do Ipem-SP.

Hidrômetro (295 queixas), balança (138), pão de sal (111) e capacetes para motociclistas (70) completam a lista dos cinco produtos que mais receberam reclamações na ouvidoria do Instituto no ano passado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Impulsionado pela obrigatoriedade do selo do Inmetro, os capacetes foram os produtos que tiveram maior aumento nas denúncias em relação ao ano anterior. As denúncias saltaram de 8 (em 2007) para 70 (em 2008) – crescimento de 775%.

Segundo o órgão, o aumento atípico se deve à adoção da obrigatoriedade do selo do Inmetro nos capacetes, logo no início de 2008. “Só em janeiro foram 52 reclamações. A maioria com relação a produtos irregulares que estavam sendo comercializados nas lojas” conta Albano Mendes.

As reclamações contra oficinas que fazem manutenção de extintores aumentaram 118% em relação a 2007, apesar de ocupar apenas a sétima posição no ranking geral. Outros produtos que também registraram alta no número de queixas em 2008 foram os alimentos vendidos a peso (67%) e os hidrômetros (63%).

Mas a maior novidade no ranking foram as oficinas que fazem conversão de veículos para gás natural. Apesar de ocupar apenas a sexta posição no levantamento em números absolutos, o setor tem o maior porcentual de reprovações e autuações (76,3%).

“Elas são o maior problema, pois a maioria trabalha sem o registro do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) ou com registro falso. De 58 reclamações, 29 foram autuadas”, diz.

As oficinas são seguidas por extintores de incêndio (70%), condutores elétricos (70%), e oficinas de manutenção de extintores (58,3%).