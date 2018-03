BMW realiza recall de 1,8 mil carros

A BMW anuncia recall de veículos por má fixação do conector do cabo da bateira no assoalho do veículo. Em alguns casos, será necessário, a substituição da capa de proteção que recobre o ponto de fixação. Segundo a empresa, o superaquecimento no ponto de fixação do cabo positivo pode gerar princípio de incêndio no carpete do porta-malas.

Os proprietários convocados são os de veículos: série 5 modelos 520d, 525i, 525d, 530i, 530i Security, 530d, 545i, 550i, 550i Security, M5 e BMW série 6 modelos 645i Coupé, 645i Cabrio, 650i, 650i Cabrio, M6, fabricados entre março de 2003 e julho de 2010.

Os serviços de troca serão realizados a partir de 02 de maio. Para mais informações, a BMW disponibiliza o telefone 0800 707 3578 ou o site www.bmw.com.br.