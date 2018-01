O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Vivo a indenizar um cliente que ficou com o celular bloqueado por um mês. Cliente há seis anos da operadora, o consumidor mudou do plano pré para o pós-pago, mas depois quis retornar ao antigo contrato. Porém, o telefone não funcionou mais. Ele receberá R$ 5.100.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.