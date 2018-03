Bilhete aéreo terá de informar todos os custos

A partir de 10 de junho, as companhias aéreas terão de informar o valor total dos bilhetes em todas as etapas da compra. A medida, que visa facilitar a vida do usuário na hora de comparar preços, deve ser obedecida tanto por empresas nacionais como estrangeiras.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o passageiro terá melhores condições de comparar os preços entre os concorrentes e não ser surpreendido com cobranças apresentadas somente após a conclusão da compra do bilhete.