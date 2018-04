BC espera mais competição entre cartões

Célia Froufe

A nova regulamentação do setor de cartões de crédito que o Banco Central (BC) prepara deverá motivar uma maior competição entre as operadoras. Pelo menos é o que afirma o diretor de Política Monetária do BC, Aldo Mendes, que prevê uma redução significativa das tarifas existentes hoje.

Mendes, no entanto, preferiu não antecipar qual o número de tarifas que vai continuar vigorando, após o trabalho da autoridade monetária. Atualmente há mais de 50 tarifas e a própria Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços (Abecs), admite que esse número possa cair para um total de 20 ou 30.

“Vai cair bastante”, disse Mendes, ao deixar na tarde de hoje a Câmara dos Deputados, onde participou de audiência pública sobre cartões de crédito. Indagado se a perspectiva da Abecs estaria correta, (entre 20 e 30) o executivo do BC salientou que o número poderá ser até menor.

O diretor do Banco Central não quis cravar uma data para que a alteração na resolução do Conselho Monetário Nacional seja efetivada. A mudança é necessária para que a autoridade monetária possa regulamentar as tarifas do setor. E diante da insistência das perguntas sobre prazo, respondeu que está “cada vez está mais próximo de sair”.