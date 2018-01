Banda larga: velocidade do plano deve seguir perfil de usuário

Marcos Burghi

Antes de escolher o plano de internet ideal quanto à relação custo/benefício, os consumidores devem ficar atentos ao próprio perfil de uso. A recomendação é de Veridiana Alimonti, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

Segundo a especialista, o usuário que acessa redes sociais e envia ou recebe mensagens sem anexos pode contentar-se com planos de 1 megabyte. Já as pessoas que costumam lidar com arquivos anexos nos e-mails ou baixar filmes e músicas com frequência devem optar por planos de navegação de 5 megabytes em média.

Veridiana lembra que a pesquisa antes da contratação é etapa fundamental. “Verifique cada detalhe no site da operadora e, se possível, confirme todos os dados no SAC (serviço de atendimento ao cliente) da empresa”, alerta.

Úrsula Goulart, especialista em direito do consumidor do escritório Chalfin, Goldberg & Vainboim Advogados, lembra que há operadoras que oferecem mensalidades menores no início do plano e voltam a cobrar o “valor cheio”. “A informação sobre aumentos deve ser clara”, afirma.

De acordo com a advogada, um dos pontos importantes de análise no momento da escolha do plano é a quantidade de minutos de “navegação” permitidos. “Há limite, não há, quanto custa o tempo além da franquia? Todas essas perguntas devem ser respondidas”, observa Úrsula. Ela recomenda, ainda, que qualquer acordo não deve ficar apenas no telefone. “O ideal é pedir e-mails e imprimi-los”, diz.