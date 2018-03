Bancos são multados por propaganda enganosa

O Ministério da Justiça multou a Caixa Econômica Federal, a Banespa Corretora de Câmbios, o ABN Amro e BB Administradora por publicidade enganosa.

Segundo o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do MJ, os bancos foram multados por fazer oferta de fundos de investimento de renda fixa sem informações claras e objetivas a respeito do funcionamento do fundo, e muitos clientes acreditavam estar investindo em um fundo sem risco de perdas.

A multa mais alta foi para a BB Administradora e ficou em R$ 1.506.816,66. O Banespa foi multado em R$ 861.430,50; a Caixa em R$ R$ 218.126,45 e o ABN recebeu multa de R$ 249.065,11.

As empresas têm dez dias para apresentar defesa à Secretaria de Direito Econômico (SDE).