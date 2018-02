Bancos querem aumentar juros de empréstimos para aposentados descontados em folha

MARCELO MOREIRA – JORNAL DA TARDE

Os bancos devem pedir amanhã, dia 27 de agosto, a elevação do teto dos juros cobrados dos aposentados nas operações com desconto em folha de pagamento. A solicitação deverá ser feita durante a reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), fórum que reúne governo, aposentados, empresários, bancos e sindicalistas.

Atualmente, a taxa máxima de juros que pode ser cobrada dos aposentados, nas operações com desconto em folha de pagamento, é de 2,5% ao mês. O INSS paga aposentadoria a 21,7 milhões de beneficiários.

O Ministério da Previdência informou que recebeu das instituições financeiras pedido de elevação dos juros por conta da situação de mercado: outras linhas de crédito ofertadas estão sofrendo aumentos, já que os juros básicos (taxa Selic) da economia tiveram reajuste, determinado pelo Banco Central.

Neste ano, o BC já subiu os juros em 1,75 ponto percentual, para 13% ao ano, e a expectativa de especialistas é que a taxa avance a 14,75% ao ano no fim de 2008.