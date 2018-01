Bancos oferecem conta sem tarifa

Carolina Dall’Olio

Já é possível ter uma conta bancária no Itaú e no Santander sem precisar pagar nenhuma tarifa, desde que todos os serviços sejam realizados apenas pela internet, pelo celular ou nos caixas eletrônicos. Na Caixa Econômica Federal, apenas quem tem uma conta salário tem isenção de taxas. Os demais bancos prometem lançar, em breve, esse tipo de produto, chamado de “conta eletrônica”.

Desde 1º de março, o Conselho Monetário Nacional (CMN) permite que as instituições ofereçam contas correntes gratuitas cujo atendimento é feito só pelos meios eletrônicos, dispensando o contato humano. Saques, consultas a saldos e extratos, contratação de empréstimos, transferências entre contas do mesmo banco e aplicação em poupança são alguns dos serviços incluídos.

Mas quando o cliente da conta eletrônica precisar ser atendido no guichê, por exemplo, ele pagará separadamente uma tarifa pelo serviço. A cobrança não poderá ser feita, entretanto, se o motivo que o levou a usar aquele canal tiver sido a interrupção do funcionamento dos meios eletrônicos.

Ainda em janeiro, antes mesmo do anúncio do Conselho Monetário Nacional, o Itaú já tinha lançado a sua conta eletrônica, batizada de iConta. Já o produto do Santander é recente.

Os bancos não são obrigados a ter a opção da conta eletrônica. “Mas eles querem atrair novos clientes. Por isso, acho que os bancos vão ter interesse”, avalia Sérgio Odilon dos Anjos, chefe do departamento de Normas do Banco Central.

Mas quem não se adapta aos meios eletrônicos e prefere usar os serviços presenciais encontra opções baratas no mercado. Na Caixa, por exemplo, o pacote básico (que dá direito a seis extratos por mês, 12 folhas de cheque, seis transferências e saques ilimitados) custa R$ 3,35 ao mês. Mas o banco adota uma tabela progressiva de descontos, conforme o nível de relacionamento com o cliente, que pode levar à isenção total.

O Banco do Brasil cobra R$ 5 por um pacote de serviços semelhante. Já no HSBC o modelo mais barato disponível no momento é a conta universitária, cujo pacote básico de tarifas sai por R$ 3,95.