Bancos impõem taxas a bom pagador

Coluna de Josué Rios, publicada em 5/6

Acredite se quiser, mas, para ser um bom pagador, é preciso arcar com uma taxa. É assim no reino dos bancos. Daí, se o sr. Furtado, o Consumidor, financiar a compra do carro e quiser se livrar da dívida antes do fim do empréstimo, terá de pagar a “Tarifa para Quitação Antecipada da Dívida”. Financiamento bancário é isso. As instituições do ramo cobram juros remuneratórios (os maiores do mundo), juros moratórios, comissão de permanência, correção monetária, multas por atraso e mais tarifa para o envio do boleto.