Bancos elevam taxa do cheque especial em agosto

ANA LUÍSA WESTPHALEN – AGÊNCIA ESTADO

Os juros ao consumidor continuam em alta. Pesquisa do Procon-SP mostra que a taxa média dos juros bancários para o cheque especial sofreu elevação em agosto, chegando a 8,97% ao mês.

A alta foi de 0,14 ponto porcentual em comparação com o mês de julho, quando era de 8,83% ao mês. De acordo com a pesquisa mensal de taxa de juros para pessoa física da Fundação Procon de São Paulo (Procon-SP), esse comportamento de alta vem sendo registrado mensalmente desde janeiro.

De acordo com a pesquisa, a menor taxa de cheque especial é praticada pela Caixa Econômica Federal, de 7,78% ao mês, enquanto a mais alta é a do Safra (12,30%ao mês).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As altas verificadas na taxa em agosto, na comparação com o mês anterior, partiram do Safra, Real, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú. Os demais bancos mantiveram suas taxas de cheque especial, diz o Procon.

Empréstimo pessoal

Já no caso do empréstimo para pessoa física, a taxa média dos bancos pesquisados ficou em 5,69% ao mês em agosto, o que corresponde a um aumento de 0,02 ponto porcentual à taxa média do mês anterior, que era de 5,67%. A trajetória de elevação teve início em abril.

As altas apuradas em agosto, na comparação com o mês anterior, foram praticadas pelo Bradesco, Itaú e HSBC, diz o Procon. As demais instituições financeiras mantiveram suas taxas de empréstimo. A menor é a aplicada pela Caixa Econômica Federal (4,49%). Já a mais alta é a praticada pelo Itaú (6,64%).

A pesquisa de juros para pessoa física do Procon-SP considerou as taxas do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander e Unibanco, no dia 4 de agosto.

Para o levantamento, foi estipulado o período contratual de 12 meses. Os dados coletados referem-se a taxas máximas prefixadas para clientes não preferenciais, sendo que, para o cheque especial, foi considerado o período de 30 dias.