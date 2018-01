Bancos: clientes antigos merecem respeito

Josué Rios – colunista do Jornal da Tarde

Quando há fusão ou incorporação de um banco por outro, este último deve respeitar os contratos e obrigações que o antigo banco mantinha com seus clientes. Por isso, estes não podem ser penalizados com cobranças e imposições. Por exemplo, dívidas contraídas e não quitadas com o banco incorporado, devem ser objeto de renegociação, o que pressupõe diálogo e concordância do consumidor quanto ao valor e forma de pagamento da dívida.

O que jamais pode ocorrer é a “mão grande” do banco no saldo existente na conta corrente do consumidor – ou seja, nenhum saque pode ser feito pelo banco, de forma autoritária e invasiva, de saldo existente na conta do cliente, em especial sendo o saldo resultante de salário, aposentadoria ou valor referente ao recebimento de pensão.

Ocorrendo esse tipo de garfada unilateral por parte do banco incorporador, o consumidor consegue liminar na Justiça para reaver o valor pago, além da condenação do banco em dano moral.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A verdade é que os clientes antigos deveriam ser recepcionados e tratados com apreço pelo novo banco, até mesmo como um sinal positivo a respeito do novo ambiente bancário que será colocado à disposição dos clientes da antiga instituição. Aliás, as autoridades monetárias e do Banco Central deveriam estar atentas à proteção do consumidor, nos casos de incorporação.

Afinal, por determinação constitucional, o Estado está obrigado a “promover a defesa do consumidor” em todos as suas formas de atuação, nos termos do Artigo 5º, Inciso 32, da Carta Magna.

Pena que muitos burocratas ignorem ou escondam o mandamento jurídico referido. O nosso “ocupado” Procon também deveria dispensar a atenção aos consumidores dos serviços bancários, nos casos de incorporação.