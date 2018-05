Banco perde os documentos do carro negociado

Documentação de veículos é o maior transtorno na hora de fechar o negócio. Ou os documentos estão incompletos, ou sumidor, ou ainda o comprador não faz a transferência para o seu nome. Mas quando um banco perde a documentação de um carro, aí a coisa é mais grave. Veja o que aconteceu com a leitora Ivone Ferreira dos Santos Salvático, de São Paulo:

“Adquiri um veículo do Banco BV Financeira e, até agora, não recebi a documentação para a transferência. Como um banco tão conceituado vende um veículo sem a documentação em ordem? Gostaria de receber uma orientação.”

RESPOSTA DO BV FINANCEIRA: Lamentamos o ocorrido e pedimos desculpas pelos inconvenientes causados. O caso foi solucionado. O problema ocorreu devido a uma falha operacional, já corrigida pela BV. A empresa entrou em contato com a consumidora, prestou os esclarecimentos necessários e a informou que o documento atualizado do veículo se encontra com o leiloeiro e está à disposição da cliente. Informamos que todos os nossos procedimentos estão de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, cumprido sempre à risca pela BV Financeira. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos suplementares.

COMENTÁRIO DA REDAÇÃO: A consumidora informou que a empresa fez a recompra do carro e já efetuou o pagamento necessário.