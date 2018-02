O Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou o Banespa a indenizar por danos morais e materiais em R$ 10 mil uma cliente que caiu dentro de uma agência em razão do piso molhado. Por conta do acidente, ela sofreu grave fratura no pulso e desmaiou após o incidente. O banco recorreu, mas os juízes não acataram o pedido.

