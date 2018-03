Banco é condenado por saques indevidos na conta de cliente

O Banco Itaú foi condenado a pagar indenização, por danos morais, no valor de R$ 5 mil a uma correntista. Ela teve o seu cartão preso no caixa eletrônico e, apesar de ter cancelado o mesmo, foi obrigada a arcar com saques e empréstimos não contraídos superiores a R$ 18 mil.

A cliente teve ainda o seu nome inserido no cadastro dos maus pagadores. A decisão foi da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que confirmou a sentença de 1ª Instância e negou, por unanimidade, a apelação cível do Itaú.