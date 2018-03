O Banco Cacique terá que indenizar por danos morais, em R$ 18.600, um consumidor por cobrança indevida.

A instituição financeira deverá também declarar a inexistência de débitos e retirar o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).

