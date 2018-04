O Banco Fininvest foi condenado a pagar indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 9.300 a uma consumidora por ter mantido o seu nome no cadastro de inadimplentes, mesmo após ela ter quitado uma dívida. A decisão foi da desembargadora Célia Maria Vidal Meliga Pessoa, da 18ª Câmara Cível do TJ do Rio.