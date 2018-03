A 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve decisão que obriga o Banco do Brasil a pagar indenização por danos morais de R$ 8 mil a um cliente que foi levado como refém após um assalto em uma agência. Para a Justiça, a instituição assume o dever de zelar pela segurança do usuário.

