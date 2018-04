Banco do Brasil e Nossa Caixa iniciam integração

A partir hoje, os clientes do Banco Nossa Caixa poderão fazer saques e consultas de saldo nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Nesta fase inicial do compartilhamento das máquinas, o serviço estará disponível apenas para os titulares de conta corrente da Nossa Caixa.

Posteriormente, o leque de serviços será ampliado e também estendido aos clientes do Banco do Brasil. Para utilizar os ATMs do BB, os correntistas da Nossa Caixa deverão usar o mesmo cartão e senha atuais.