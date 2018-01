O Banco do Brasil foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a pagar indenização de R$ 12 mil por danos morais a uma cliente que teve várias jóias roubadas em um cofre de agência do banco. Segundo a decisão, houve falha na prestação de serviço, que necessita de um sistema rígido de proteção.

