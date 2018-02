O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou o Banco do Brasil a pagar R$ 15 mil de indenização por danos morais a uma consumidora por ter colocado seu nome indevidamente no cadastro dos órgãos restritivos de crédito. Segundo o processo, uma pessoa se fez passar pela cliente e contratou os serviços.

