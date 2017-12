Banco de dados ajuda antes da compra

Texto de Maíra Teixeira

O Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) é um banco de dados que integra as informações de vários Procons estaduais do País. Com essa integração é possível acessar reclamações e dados sobre lojas, fornecedores e empresas desses Estados e saber, em nível nacional, como as empresas se portam em relação aos seus clientes. Facilita, portanto, a vida do consumidor que pode checar , antes da compra, o histórico de reclamações de clientes da empresa, se ela atendeu as solicitações e se resolveu os problemas.