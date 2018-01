Bala de troco: recuse essa ‘coisa triste’

Carolina Marcelino

Você já experimentou comprar alguma coisa em uma padaria e pagar em balas ou bombons? Dá para imaginar a reação do comerciante? Será que o mesmo comerciante se importa em saber como será a reação do cliente quando recebe balas como troco? É contra o Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas ainda há empresários que insistem na prática ilegal.

No artigo 51 do CDC, fica clara a determinação de que o contratado não pode colocar o contratante em uma desvantagem exagerada. Ou seja, dar balas como troco é uma um forma abusiva de se relacionar com o cliente.

De acordo com o assistente de direção e de fiscalização da Fundação Procon- SP, Carlos Alberto Nahas, empresas devem sempre ter à disposição do consumidor dinheiro para o troco. “Bala não é dinheiro. O cliente não pode ser lesado de maneira nenhuma.”

No início do mês, alunos do Colégio Vera Cruz, na zona sul de São Paulo, se uniram para protestar contra uma padaria que sempre dava balas como troco. Eles foram até o estabelecimento e cada um pediu um pão na chapa.

Na hora de pagar, adotaram o mesmo critério que o dono do estabelecimento: deram o doce no lugar de dinheiro. Para cada bala, os estudantes agregaram o valor de R$ 0,10. Mesmo com cara de desagrado, o dono da padaria aceitou a forma de pagamento.

O Procon orienta que, caso o lojista não tenha troco, terá de baixar o valor da mercadoria até chegar a uma quantia em que haja em dinheiro no caixa.

“A partir do momento que a empresa anunciou que aceita dinheiro ou cartão de crédito, ela tem de estar preparada para oferecer troco e as máquinas do cartão têm de funcionar”, disse o presidente da Associação Brasileira do Consumidor (ABC), Marcelo Segredo.

Se o comerciante alegar falta de moedas em circulação, ele ou o próprio consumidor devem comunicar as ouvidorias dos bancos, que devem pressionar o Banco Central a resolver o problema. Nahas, do Procon, afirma que os direitos do consumidor só vão valer se o próprio cliente lutar por isso. “O consumidor tem de deixar claro que ele não quer bala ou chiclete como troco.”

Caso o consumidor se veja em uma situação como esta, ele deve comunicar o Procon ou outras entidades de defesa do consumidor para denunciar essa prática abusiva, que será apurada pelos órgãos. Se comprovado, os comerciantes podem ser multados.