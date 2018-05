Avimed: um histórico de problemas

Um dos principais problemas era que grande parte dos conveniados eram ex-integrantes do extinto plano Interclínicas, que faliu em 2004 e acabou absorvido pela Saúde ABC, mas essa operadora também não teve sucesso e acabou vendendo sua carteira para a Avimed em 2006.

Com a publicação do edital de convocação, foram recebidas 11 propostas de operadoras, mas apenas duas atenderam às condições do edital de convocação e, em maio deste ano, a ANS escolheu a Itálica Saúde e o Plano de Saúde Ana Costa para assumirem os conveniados da Avimed.