Avaliando o gasto mensal dos aparelhos

Texto de Aiana Freitas

Os aparelhos elétricos possuem diferentes potências, podendo, assim,

consumir mais ou menos energia. Além da potência, a outra variável que

determina o gasto de energia de um produto é o seu tempo de uso. Assim, não

há justificativa para gasto excessivo, uma vez que é possível economizar

energia de duas formas: mudando o tempo de uso ou optando por equipamentos

mais econômicos.

Um bom exemplo dessa dupla opção que o consumidor tem pode ser dado

considerando-se o uso do chuveiro elétrico, como lembra o gerente de

eficiência energética da AES Eletropaulo, Marcelo Sidogoli. Uma forma de

economizar com o chuveiro é colocá-lo, sempre que possível, na posição

“verão”, que deixa a água um pouco mais fria do que na posição “inverno” (o

que significa que menos energia é gasta para esquentá-la). “Na posição

‘verão’ o gasto de energia é 30% menor do que na posição ‘inverno'”,

contabiliza Sidogoli.