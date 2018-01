Segundo o ranking das empresas reclamadas em 2010, divulgado pelo Procon, a qualidade do atendimento da Medial Saúde teve queda de qualidade desde unificação de sistemas com a Amil Assistência Médica. A operadora ocupa o topo da lista de reclamações não atendidas na área da saúde e alimentos e tem diversas queixas sobre a lentidão no atendimento ao cliente, problemas com a emissão de faturas e carteirinhas e cancelamento indevido do plano.

