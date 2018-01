Autorizada X Especializada. O que é melhor?

Texto de Maíra Teixeira

Quando um produto estraga, em especial os eletrodomésticos e eletroeletrônicos, você procura a assistência técnica autorizada ou a especializada? Se você ainda não sabe a diferença é bom ficar atento porque uma tem os serviços garantidos e reconhecidos pelo fabricante a outra não.

De acordo com Márcia Christina Oliveira, técnica de defesa do consumidor do Procon-SP, é fundamental saber a diferença entre autorizada e especializada. “A autorizada (que também é conhecida como credenciada) é ligada ao fabricante e por isso fica obrigada a utilizar somente peças originais. Já a especializada pode ter um excelente serviço, mas não tem a obrigação de utilizar as peças de fábrica. “