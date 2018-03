Autorizada aquisição da Samcil pela Greenline

Marcelo Moreira

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) autorizou hoje a aquisição das carteiras de clientes da Samcil e Serma pela operadora Greenline.

A partir de agora os beneficiários das duas operadoras já podem ser atendidos pela rede da Greenline, que manterá todas as condições assistenciais que eles tinham em suas empresas de origem, afirmou a agência.

O período de transição das carteiras será acompanhado pela ANS para garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pela Greenline. Segundo a agência reguladora, a Greenline preencheu os critérios econômico-financeiros e assistenciais necessários para a aquisição das carteiras.

A Greenline tem 326.081 beneficiários e a Samcil, incluindo a Serma, 193 mil.

Com uma dívida de R$ 70 milhões e com três dos cinco hospitais próprios desativados desde dezembro passado, a Samcil estava desde janeiro sob o Regime Especial de Direção Fiscal, no qual a ANS verificou os problemas financeiros da operadora. Na semana passada, a agência havia determinado que a carteira de clientes fosse repassada a outra operadora.

Para mais informações, os clientes podem entrar em contato com a Greenline pelos telefones 0800 776 7676 e (11) 3674-7000. Em caso de dúvidas ou denúncias, a ANS tem à disposição o Disque-ANS:0800 701 9656