Aumentam as queixas ao BC

Texto de Maíra Teixeira

O número de reclamações gerais de bancos com mais de 1 milhão de clientes no ranking do Banco Central (BC) voltou a subir no mês de março. É possível acessar os números no site www.bcb.gov.br. No mês anterior, o número havia caído, mas agora aumentou novamente: em fevereiro foram 737 reclamações, contra 1.153 em março, o que corresponde a um aumento de quase 63%.

Em primeiro lugar no ranking geral de reclamações, que leva em conta todos os tipos de queixas (atendimento, débitos, encerramento de contas, pedidos de documentos etc.) ficou o Santander Banespa, com 568 registros. Em seguida, a Nossa Caixa, com 139, e o ABN Amro, com 182. Em quarto lugar ficou o banco Itaú, com 217, e, por último, o HSBC, com 47 queixas registradas no BC.