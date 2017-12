Audi convoca recall

A Audi convocou no dia 18/11, os 29 proprietários dos veículos Audi A8 Limousine 4.2, comercializados no Brasil, fabricados no período de dezembro de 2002 a outubro de 2003 para a possível substituição do airbag do motorista. A numeração dos chassis vai de WAU44E03N004619 a WAU44E14N11905, a comparecerem a uma das concessionárias da marca.

É necessário fazer um agendamento prévio pelo telefone 0800-149-149 ou pelo site www.audi.com.br.

Segundo o Procon-SP, enquanto existirem veículos com o problema apontado, o fornecedor é responsável e obrigado a efetuar os reparos de forma gratuita. E mesmo que o consumidor não tenha acesso à convocação, ele terá seu direito à segurança garantido.