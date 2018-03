Um casal que adquiriu um apartamento na planta será ressarcido em R$ 12 mil pela empresa R. Rocha devido ao atraso na entrega do imóvel. A empresa alegou que o atraso foi provocado por fortes chuvas, mas os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte não aceitaram essa alegação.

