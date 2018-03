Atendimento ruim na rede Cinemark

Marcelo Moreira

O caso abaixo é tão escabroso que não há muito o que comentar. O atendimento da rede Cinemark precisa melhorar muito para se tornar aceitável.

“Estive no Cinemark para comprar um ingresso e, como sou estudante, apresentei o comprovante de escolaridade para pagar meia entrada. O problema é que a atendente me negou tal benefício, alegando que a Rede Cinemark não realizava mais a venda de ingressos com o preço pela metade a estudantes. Pedi para falar com o gerente, mas ele também não autorizou a venda. Além disso, pedi o nome dos funcionários para reclamar e eles se negaram em fornecê-los. Eles não podem tratar um cliente dessa forma. Sei que estou amparado pela lei!”

Renato Geraldo Fornazier, São Paulo

RESPOSTA DA CINEMARK: A Rede Cinemark informa que concede o benefício da meia-entrada aos estudantes matriculados em instituições de ensino localizadas em todo o território nacional. Para carteirinhas da STB, apresentada pelo cliente, é necessária a apresentação de outro documento que comprove a condição estudantil. Toda a equipe Cinemark trabalha com crachás contendo nome e cargo, o que facilita a identificação.

COMENTÁRIO DA REDAÇÃO: Ninguém entrou em contato com o leitor, que continua insatisfeito.