Atenção para não perder o chip do celular

Texto de Maíra Teixeira

“Evite perder seu número! Recarregue RS 30 ou mais até dia tal.” Não é nada agradável receber uma mensagem no celular com essa ameaça, mas, segundo Marta Aur, técnica do Procon-SP, a informação é correta porque obedece à resolução 316 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). “A resolução determina que o consumidor tem de ser informado antes que expire os prazos dos créditos para celulares pré-pagos. Mas a mensagem deve ser no sentido de informar e não de ameaçar.”