Atenção na hora da compra da filmadora

Prezar pela qualidade e comprar a melhor e mais cara filmadora do mercado pode, muitas vezes, não ser a melhor opção. Foi o que revelou o teste realizado pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste). O resultado da pesquisa foi baseado em testes realizados com filmadoras de definição alta (HD) e padrão.

Em relação à qualidade da imagem em ambientes com iluminação natural, por exemplo, a Sony HDR-XR100 foi a que se saiu melhor, seguida pelas Panasonic HDC-HS20 e Sanyo VPC P HS1000. Nenhuma de baixa definição se saiu bem.

Apesar de os modelos HD possuírem os melhores resultados, os consumidores tem de considerar alguns aspectos antes de decidir pela compra.

Isso porque, de acordo com Carlos Eduardo Vieira, engenheiro da Pro Teste, não adianta investir em um produto de alta definição se o consumidor não tiver um DVD e uma TV que ofereçam a mesma tecnologia. “Nesse caso, se o consumidor fizer a compra pensando na qualidade da imagem, vai se decepcionar e gastar dinheiro à toa”.

Levando-se em consideração a qualidade do microfone embutido nas filmadoras, nenhuma apresentou um áudio bom. E as únicas que não sofreram interferência do zoom foram a GZ-MG630 e GZ-MG680, da JVC, a Panasonic HDC-HS20 e Sanyo VPC-WH1.

A câmera HD que passou na maioria dos testes foi a Panasonic HDC-HS20. Mas, segundo Vieira, a diferença em relação às outras de mesma tecnologia é mínima.

De acordo com a coordenadora institucional da Pro Teste, Maria Inês Dolci, “antes de pagar caro pelo produto, o consumidor tem de saber o que está comprando e se o preço justifica a aquisição”.

O teste elegeu também a câmera ideal para quem quer gastar pouco e não tem equipamentos de alta definição: JVC Everio GZ-MS120.

De acordo com a Sony, a qualidade de seus produtos é garantida e, por isso, questiona os critérios de avaliação do teste, que não considera claros.

A Sanyo informou que já possui modelos mais evoluídos à venda. Outras empresas foram procuradas, mas não responderam ao JT.



Na primeira foto, a eleita como melhor para quem quer gastar menos – JVC Everio GZ-MS120 (R$1.057 a R$1.400); acima, a mais cara – Panasonic HDC-HS20 (R$ 3,500 a R$ 3.799) (FOTO: DIVULGAÇÃO)