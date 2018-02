Atenção deve ser redobrada com os amendoins no período de festas juninas

SAULO LUZ – JORNAL DA TARDE

Ao comprar amendoim (ou alimentos derivados), o cuidado deve ir além da quantidade do produto. O problema é que se esse alimento for armazenado ou processado irregularmente pode apresentar altos teores de aflatoxina – substância produzida por fungos, relacionada com a incidência de câncer hepático em humanos.

Primeiramente, consuma somente produtos que tenham o selo Pró-Amendoim da Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab) na embalagem.

Além disso, avalie a forma de armazenamento do estabelecimento que vende o doce e sempre verifique a data de validade da guloseima.

Cuidado também com produtos artesanais, que devem ter as mesmas exigências de qualidade que os vendidos pelas grandes empresas. Peça nota fiscal e registro de compra – se houver algum problema será possível reivindicar seus direitos.