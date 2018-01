Texto de Eleni Trindade

O consumidor normalmente já deve ficar atento às práticas dos prestadores de serviço que contrata para evitar prejuízos e riscos.

Mas, agora, a atenção deve ser redobrada em relação às assistências técnicas autorizadas e especializadas, pois um teste realizado pela Pro Teste com 24 estabelecimentos em São Paulo mostrou que, de maneira geral, não existe preocupação com a qualidade do serviço nem com a segurança do consumidor.