Atenção ao passar no caixa

Texto de Maíra Teixeira

A diferença do preço indicado na gôndola e o valor que passa no caixa pode alterar, e muito, a quantia que o consumidor desatento vai desembolsar no final da compra. Prova disso são as modificações nas leis que regulamentam os procedimentos em estabelecimentos de auto-serviço (nos quais o consumidor pega a mercadoria nas prateleiras das lojas, supermercados, etc). Essas mudanças pretendem tornar mais eficiente o processo de cobrança nos caixas.