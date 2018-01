Coluna de Josué Rios, publicada em 29/8

Há poucos dias, em resposta à carta de um leitor que reclamou na seção Advogado de Defesa contra a renovação automática da assinatura da revista IstoÉ, a empresa responsável pela publicação explicou que se trata “de prática comercial habitual, adotada pelas empresas do ramo editorial com previsão no artigo 39, inciso VI do (CDC)”.