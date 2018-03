Arcor faz recall de ovo de Páscoa infantil

Carolina Marcelino

A Arcor do Brasil vai recolher ovos de Páscoa de chocolate ao leite da marca Rapunzel 150 gramas. O recall foi anunciado ontem devido à constatação, em algumas amostras, de um microfuro na embalagem plástica do brinquedo. Existe a suspeita de que pode ter ocorrido a transferência de odor do brinde de plástico para o chocolate, alterando assim o seu sabor e aroma originais.

Os lotes atingidos estão entre os números 12.024 ao 12.044 com data de fabricação entre 24 de janeiro de 2012 a 13 de fevereiro de 2012 e validade até 31 de dezembro de 2012.

Além de pesquisar os preços em diferentes estabelecimentos, é importante o consumidor checar a qualidade dos brinquedos que são comercializados dentro dos ovos. O Procon-SP orienta o comprador a checar no produto se há sinais de violação do conteúdo, furos ou amassados – a embalagem protege o produto de insetos e de contaminação.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além disso, os brinquedos precisam ter o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que deve estar na embalagem do item e não apenas no pacote do ovo. No selo deve estar escrito: “Atenção: contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade”.

A atendente Renata dos Santos de Doná, de 32 anos, está mais atenta na hora de comprar o ovo. No ano passado, a consumidora comprou um ovo para o seu filho que vinha com um gravador como brinde. “Quando abrimos o ovo, o aparelho estava com problemas”, queixou-se a atendente, que só conseguiu a troca do brinquedo após dez dias de reclamação.

De acordo com a advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) Mariana Alves, em caso de defeito, o cliente tem direito à troca ou a devolução do dinheiro.

Em nota, a Arcor informou que “está recolhendo os ovos Rapunzel dos pontos de venda e/ou distribuidores e convoca os consumidores a efetuarem a troca deste produto”.

Quem quiser falar com a empresa para esclarecer eventuais dúvidas, pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Arcor, das 8h às 18h pelos telefones 0800 772 7717 e 0800 055 8450. Por e-mail, o endereço é atendimento@arcor.com. Outra opção é acessar o site da empresa – www.arcor.com.br.

Caso o consumidor perceba algum problema, deve entrar em contato imediatamente com a empresa fabricante e com os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon-SP, pelo número 151. O Inmetro também está à disposição pelo número 0800-285-1818 ou pelo e-mail ouvidoria@inmetro.gov.br.